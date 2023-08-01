Более 50 человек поддержали очередное сожжение Корана в Стокгольме

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При этом мероприятие было официальным. Разрешение на его проведение выдала полиция.

В Стокгольме перед зданием шведского парламента сожгли Коран. Мигранты из Ирака сначала пинали священную книгу, затем подожгли страницы в середине тома и выбросили в мусорный ящик горящий экземпляр.

На площади собралось более 50 человек, которые поддерживали надругательство над Кораном. Сообщается, что разрешение на проведение акции осквернения выдала полиция Стокгольма.