Прогнозы неутешительны: в Китае подсчитывают ущерб от мощного тайфуна
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Ущерб от мощного тайфуна в Китае оценивается в 430 миллионов долларов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hao Yuan; 5-tv.ru
Вода размыла дороги. На востоке страны наблюдаются перебои в электричестве.
Власти Китая пытаются справиться с последствиями бушующего на востоке страны тайфуна. По предварительным данным, экономический ущерб от повреждений уже превысил три миллиарда юаней, это около 430 миллионов долларов.
Число пострадавших стремится к полутора миллионам человек. И пока прогнозы синоптиков неутешительны. Метеорологи считают, что стихия пока не собирается отступать. Все подробности — у корреспондента «Известий» Написат Щамхаловой.