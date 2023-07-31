Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в список параллельного импорта

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В обновленный перечень вошли и другие не мало важные для россиян товары.

В обновленный список параллельного импорта включили фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на новый документ.

При этом это не единственные бренды, которые будут привозить в Россию таким способом. В списке также значатся батарейки Duracell, очки Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu.

Несколько дней назад стало известно, что в России утвержден обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Уточнялось, что список будет направлен в Минюст в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контактные линзы Acuvue, которые производит компания Johnson & Johnson, не появятся в обновленном списке параллельного импорта.