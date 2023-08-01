В своем уме? Финский журналист рассказал о «грязных» методах Хельсинки для противостояния РФ

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В Финляндии все сильнее слышны призывы местных националистов отнять у России территории, отошедшие по итогам Второй мировой войны Советскому Союзу.

Нынешнее правительство Финляндии забыло уроки Второй мировой войны, по итогам которой страна осталась на карте мира и сохранила независимость только благодаря доброй воле СССР и его руководителя Иосифа Сталина. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил финский журналист Кости Хейсканен.

Он напомнил, что Финляндия во время Второй мировой войны поддерживала вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, а финские солдаты участвовали в блокаде Ленинграда, а также в карательных операциях СС, истреблении мирного населения, казнях и пытках пленных на территории Карелии.

За все это Сталин мог казнить президента Финляндии Карла Густава Маннергейма и уничтожить саму страну, отметил Хейсканен. Однако вместо этого СССР, а потом Россия всегда дружески относились к Финляндии.

«Сейчас мы видим, что нынешнее правительство во главе с премьер-министром Петтери Орпо напрочь все это забыли, идут чуть ли не на конфронтацию с РФ и начинают заявлять даже о неких военных действиях. Это не приведет к хорошему, потому что с Россией воевать бесполезно, Россию не победить», — заявил журналист.

Хейсканен посетовал на то, что его страной сейчас управляют глобалисты и англосаксы, которые привели Финляндию в НАТО и установили в ней едва ли не нацистские порядки.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске заявил, что Финляндия, не усвоив уроков прошлого, снова ведет конфронтационный курс в отношении России.

По словам Патрушева, финское руководство под давлением США разрушает добрососедские отношения с РФ. На этом фоне в стране активизировались ультраправые организации, требующие возвращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны.

Ранее Кости Хейсканен в интервью 5-tv.ru рассказал, почему отношения России и Финляндии не наладятся в скором времени.