«Накопилось за годы»: Артемьева на публике извинилась перед детьми и внуками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Артистка посвятила им стихотворение, в котором отразила все свои чувства.

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Людмила Артемьева, редко появляющаяся в обществе, публично извинилась перед своими детьми и внуками. Стихотворение с добрыми словами она зачитала со сцены на премьере фильма «Баба Яга спасает мир».

Начало своего выступления артистка посвятила главной героине новой картины — Бабе Яге, упомянув, что та, несмотря на негативный образ из сказок, все же творит добрые дела, она полна энергии и любви. Однако сама Артемьева призналась, что не смогла уделить должного внимания своим детям и внукам.

«Моя актерская стезя не давала посмотреть мне, как растут мои дети и внуки. Сейчас они сидят в зале. И я хочу им зачитать то, что у меня накопилось за многие годы. Моему любимому внуку и внученькам», — сказала актриса.

Сидевшие в зале дети и внуки Артемьевой услышали от мамы и бабушки добрые слова, а также пожелания успехов в своих начинаниях. Но главное, на что указала знаменитость, — важно быть человеком.

«Стремитесь скорее человеками стать, до звезд доставать и миры познавать», — зачитала Артемьева.

Ожидается, что фильм режиссера Карена Захарова «Баба Яга спасает мир» выйдет на российские экраны 3 августа. По сюжету школьник Сенька нечаянно попадает в волшебный лес, скрывающий в себе темные силы. Баба Яга же в этот раз выступает на стороне добра и пытается оградить от злых чар мир людей. Вместе с Сенькой они отправятся в современный город на поиски волшебного артефакта.

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