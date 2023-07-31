Украина и Хорватия хотят использовать порты на Дунае для вывоза зерна

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По словам украинского министра, стороны уже готовы приступить к проработке «наиболее эффективных» маршрутов.

Украинское зерно будут вывозить через порты Хорватии на Дунае. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Киеве.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Уточняется, что стороны в ближайшее время приступят к проработке «наиболее эффективных» маршрутов в хорватские порты, чтобы «максимально воспользоваться этой возможностью».

Также, по словам Кулебы, на переговорах с хорватским министром удалось достичь «конкретных договоренностей» по поставкам Украине оружия.

По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после приостановки участия России в черноморской инициативе отказался в одностороннем порядке поддержать Украину в зерновой сделке без согласия президента РФ Владимира Путина.

Эрдоган отклонил предложение сопровождать силами ВМС Турции суда, покидающие украинские порты, а также прикрывать сами порты от атак российских войск. Турецкий лидер заявил о нежелании подвергать свои военные корабли опасности и рекомендовал обратившимся к нему сосредоточиться на «возобновлении сделки с участием России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский Франциск обратился к властям России с призывом возобновить зерновую сделку.