Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

Глава киевского режима заявил, что Украине «чего-то не хватает», и это «не только оружие».

Украине недостаточно оказываемой Западом помощи в условиях конфликта с Россией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью бразильской газете O Globo.

«Достаточно ли помощи? <…> Ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», — заявил Зеленский.

На днях стало известно о дополнительной военной помощи Украине со стороны США на сумму 400 миллионов долларов. Известно, что в новый пакет поставок войдут боеприпасы для систем ПВО, нанодроны для разведки Black Hornet, 32 бронетранспортера Stryker, гаубичные снаряды, ракеты Hydra-70, 28 миллионов патронов для стрелкового оружия, а также минометы и оборудование для подрыва.

Не исключено, что Киеву передадут также боеприпасы для HIMARS и NASAMS, и ракеты Stinger и Javelin.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинский режим быть более благодарным странам Запада за ту помощь, которую они оказывают.