Суд признал законным 25-летний приговор Кара-Мурзе*

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Публициста Владимира уличили в распространении фейков о Вооруженных силах России. И не только.

Приговоренный к 25 годам колонии публицист Владимир Кара-Мурза* будет отбывать срок, как и положено. Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным этот приговор. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала, где проходило заседание.

Известно, что судимого уличили в распространении фейков в Вооруженных силах России. Кроме того, доказана его вина по статье о государственной измене. Ему вменяют и руководство нежелательной на территории страны организацией.

Помимо 25 лет в колонии, Кара-Мурзе назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Также осужденному запретили заниматься журналистской деятельностью на протяжении семи лет.

На итоговое заседание по громкому делу сегодня в суд явились 40 иностранных дипломатов более чем из 20 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кара-Мурза* отказался признавать свою вину в госизмене.

* — физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.