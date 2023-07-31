«На благо России»: Путин оценил работу депутатов Госдумы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Президент выразил надежду на дальнейшую плодотворную деятельность властей.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики, а также за единую позицию в сфере помощи нашим бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) и интеграции новых территорий в состав России.

«Я вижу, что консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических. Это естественно. По ключевым, судьбоносным моментам, связанным с жизнедеятельностью, существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса, хочу вас поблагодарить», — отметил президент.

Российский лидер выразил надежду, что правительство и Госдума смогут найти те самые решения, которые «пойдут на благо развития России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для граждан России, работающих в удаленном режиме, вводится единая ставка НДФЛ. Соответствующий закон подписан Владимиром Путиным.