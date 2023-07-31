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Боевики бросают оружие и все чаще сдаются в плен.

На артемовском направлении ВСУ предпринимают все новые попытки прорвать нашу оборону. Противник бродит по разрушенным домам, но не знает, что координаты уже переданы нашей артиллерии. Количество пораженных целей расчетом самоходной гаубицы «Акация» увеличивается с каждым днем.

Еще один фланг Артемовска удерживает наш легендарный батальон «Призрак». ВСУ ежедневно бросают туда свою пехоту, но безрезультатно. Солдаты ВСУ сдаются в плен, а на поле остаются тонны сгоревшей иностранной техники.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.