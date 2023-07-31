Неоправданные ожидания: главное о скандале с участием хирурга Хайдарова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Что говорят стороны данного громкого противостояния?

В Москве после посещения частной клиники известного пластического хирурга десятки дам, в том числе и звезды эстрады, требуют проверить его лицензию и возместить ущерб.

Пациентки жалуются на изуродованную внешность, тяжелое восстановление после операций, некрозы и абсцессы. Хирург и его жертвы — в материале корреспондента «Известий» Виктории Жильцовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Александр Добровинский подробно прокомментировал громкий скандал, который возник после того, как певица Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди.

Специалист отметил, что подобная ситуация пока никак не наносит репутационный урон Хайдарову, так как требования певицы Славы и Любови Успенской пока крайне размыты и не оформлены в юридическом ключе.