Брижит Макрон, Катрин Денев, Ванесса Паради: Париж прощается с Джейн Биркин

Фото: www.globallookpress.com / Gisele Tellier via www.imago-ima

Известно, что актриса боролась с лейкемией или, как болезнь называют в народе, — раком крови.

Франция и весь мир прощается с легендарной англо-французской певицей и актрисой Джейн Биркин. На прощание в Париже заглянул весь свет страны. Не прошла стороной панихиду и супруга французского президента Брижит Макрон.

Свое последнее восхищение отдали Биркин также Катрин Денев и Ванесса Паради. В последний путь знаменитую мать проводили и ее дочери Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон.

Reuters / PASCAL ROSSIGNOL Reuters / PASCAL ROSSIGNOL Reuters / PASCAL ROSSIGNOL Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

О смерти Биркин стало известно 16 июля. Ее тело было найдено в квартире. Скончалась звезда на 77-м году жизни.

Актриса известно всему миру не только многочисленными ролями в кино и написанными песнями. Под ее руководством создавалась культовая модель одноименной сумки Birkin от Hermes. Женщина за всю свою жизнь проходила с пятью такими сумочками, однако к 75 годам призналась, что не может позволить себе новую из-за высокой стоимости.

Известно, что актриса много лет боролась с лейкемией или, как болезнь называют в народе, — раком крови. А почти два года назад она пересела инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон назвал умершую певицу Джейн Биркин иконой Франции.