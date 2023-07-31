Нарцисс и другие опасные типы: как распознать странных ухажеров и что с ними делать

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Как строить отношения с теми, у кого проявлена «темнота»?

Хочется влюбиться, но боязно, что попадешься в руки не «того самого» человека. Многие женщины боятся вступать в отношения из-за того, что наслушались историй подружек о людях с расстройствами личности. Самое сложное и обидное здесь то, что попав в сети любви, сложно объективно оценивать происходящее, а советы со стороны воспринимаются как попытки разрушить найденное счастье. Издание aif.ru пообщалось психодраматерапевтом Ольгой Малининой о том, как на первых порах общения распознать «темные» черты личности и как себя вести, чтобы не попасться на уловки.

Темная тетрада

В тройку лицедеев входят такие негативные черты личности, как нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Чем более психически нарушен человек, тем сильнее выражены качества, тем более он опасен и сложен в общении.

Первое впечатление обманчиво

Это тот самый случай, когда выражение абсолютно верно на 100%. Такие люди делают много для того, чтобы завладеть объектом обожания. Они направляют всю силу своих чар на собеседника. Довольно часто обещания настолько убедительны, что им невозможно не поверить.

Непризнанный гений

Крайняя уверенность в себе. Иногда они прямо говорят о себе: «Я лучше всех». Иногда они говорят об этом завуалированно, но все их разговоры сводятся к тому, насколько невероятно круты они и их знакомые.

Другой — это объект для реализации собственных планов

Люди с «темными» чертами рассматривают отношения с другими исключительно как способ что-то получить для себя.

Жизнь в вакууме

Нарциссам приходится создавать вокруг себя «коробочку», в которой легко поддерживать ощущение своего превосходства, оберегая себя от чужих сомнений и достижений.

Удовольствие от садизма

Люди темной тетрады не говорят вслух о том, что получают удовольствия от того, что делают больно другим. Несмотря на то, что они умеют вгонять людей в иллюзии, и рядом с ними присутствует ощущение, что они другие, лишенные человечности и эмпатии.

Другая сторона медали — уязвимость

Несмотря на их внешнее величие, амбициозность и грандиозность, люди из темной тетрады достаточно хрупки. С возрастом это становится еще более видно. В моменты неудач они гораздо более чувствительны и уязвимы, чем остальные.

Как строить отношения с нарциссами?

рассмотреть их внутреннюю устойчивость. Чем меньше человек нарушен, тем меньше у него проявлена «темнота»;

необходимо обучать их признавать свою вину, ответственность и просить прощение за то, что причинили боль;

не давайте им обижать себя;

рядом с ними и без того люди чувствуют себя ничтожеством. Именно поэтому важно все время поднимать свое внутреннее ощущение до их уровня: «Ты — классный и я тоже клевая».

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