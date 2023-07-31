«Жестко мстит»: Волочкова раскрыла суть конфликта певицы Славы и хирурга Хайдарова

Фото, видео: Instagram* / dr.timur_khidarov; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Хирургические вмешательства в тело знаменитость назвала легким путем к стройности. Однако не всегда он проходит без осложнений.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова отреагировала на скандал, который разразился между певицей Сладов и звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. В беседе с 5-tv.ru она решительно осудила любые вмешательства в природную красоту.

Балерина призналась — никакого отношения к Хайдарову или пластической хирургии она не имеет, да и вообще «боится иголок». Анастасия уверена, что потрясающим телом ее наградил сам Бог, а она, в свою очередь, лишь поддерживает его ежедневной физической нагрузкой в балетном зале.

«Я считаю, когда человек начинает вмешиваться в свою природу и свою внешность, то природа начинает за это жесткого мстить. Слава Богу, у меня своя настоящая грудь. Красивая, сексуальная, упругая, что не дает покоя многим завистливым женщинам и вызывает восхищение у мужчин», — заявила танцовщица.

Комментируя ссору Хайдарова и Славы, Волочкова сказала, что искренне сопереживает попавшей под нож приятельнице. Она считает красоту груди настоящим богатством женщины, которое невозможно купить ни за какие деньги. Танцовщица думает, что сложившуюся ситуацию теперь исправить не получится.

«Я вам свою основную позицию сказала. Я вообще против того, чтобы женщины вмешивались в свою природу и красоту. Просто я хочу сказать, насколько я знаю, что Тимур делал операции звездам шоу-бизнеса, но они касались живота, пресса, то есть, убирались там какие-то жировые отложения. Я считаю, что это просто очень легкий путь к стройности, но приводит он потом к плачевным последствиям», — поделилась мнением знаменитость.

Волочкова в заключение рассказала и про свой путь к идеальному телу — для нее это работа с каждой группой мышц, практическое отсутствие еды, русская баня, ледяная купель, профессиональный массаж, позитивные эмоции и любовь. Все это дает позволяет ей продлевать свою молодость и красоту.

Скандал между Славой и Тимуром развернулся после заявления певицы. Она пожаловалась на шрамы и асимметрию груди после операции у популярного хирурга. Хайдаров в ответ заметил, что вмешательство было выполнено профессионально, а последствия могли появиться из-за несоблюдения рекомендаций в период реабилитации.

«Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская вступила в «бой» с хирургом Хайдаровым.

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