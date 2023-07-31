Российские военные уничтожили цех по сборке дронов ВСУ в Харьковской области

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В военном ведомстве отчитались об успехах ВС РФ в ходе спецоперации за минувшие сутки.

Российские военные уничтожили цех по сборке дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», —заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, возле поселка Дачный в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, а в районе поселка Веселое Запорожской области ликвидировали штаб оперативного состава 35-й бригады морской пехоты противника.

В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе активных боевых действий на краснолиманском направлении российские войска освободили от украинских боевиков населенные пункты Сергеевка и Ковалевка. Также под контроль российских бойцов перешла железнодорожная станция Молчановка на купянском направлении.

По словам Шойгу, только в июле украинская сторона потеряла более 20 тысяч боевиков и 2227 единиц техники, среди которых десять немецких танков Leopard и 11 боевых машин пехоты производства США Bradley.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны заявили об усилении мер защиты гражданской инфраструктуры России.