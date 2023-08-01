Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Практически каждый второй артист пробовал заниматься ресторанным бизнесом, мода на который не утихает до сих пор. Что певец думает на этот счет?

Митя Фомин не готов открывать собственный ресторан. Об этом певец эксклюзивно сообщил корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Я считаю, что эта ниша уже занята давно. Для этого нужно быть специалистом в этой области», — убежден Фомин.

Певец отмечает, что эта сфера занимает много времени и сил, а вся его энергия уходит на развитие своей музыкальной карьеры.

«У меня несколько друзей-рестораторов, и я вижу, как они буквально живут, упиваются этой работой. Эта работа не для музыканта, не для гастролирующего артиста. Если просто прийти к кому-то поесть, с удовольствием. Я это делаю периодически», — смеется артист.

Тем не менее, за свои 49 лет Митя Фомин успел попробовать себя в разных ипостасях. Он мечтал стать ветеринаром, а родители отправили его учиться на врача. Поэтому перед тем, как стать артистом, Фомин учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин заявил о желании однажды открыть личный музей.