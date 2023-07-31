«И намордники»: у маньяка, который удерживал жертву в плену, нашли секс-игрушки

У челябинца, 14 лет удерживающего женщину в плену, нашли фаллоимитаторы и порно

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Женщина была в заточении на протяжении 14 лет.

В доме жителя Челябинска, который с 2009 года удерживал в плену женщину, нашли различные предметы сексуального характера, фаллоимитаторы и порнографию. Об этом сообщил источник в силовых структурах изданию URA.RU. По его словам, таким образом мужчина удовлетворял своим самые извращенные фантазии, скорее всего, навеянные тем, что он душевнобольной.

«Комната, где была заточена женщина, была оборудована приспособлениями для удержания человека, различными намордниками», — рассказал источник.

По данным издания, все эти предметы мужчина использовал, занимаясь сексом с потерпевшей. На протяжении долгих лет, он регулярно мучил женщину и делал из нее рабыню, оказывая как физическое, так и моральное давление. Когда он уходил из дома, привязывал пленницу, чтобы та не убежала из дома.

На данный момент, сообщается, что мужчина задержан и находится в психиатрической больнице под присмотром правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 126 Уголовного кодекса РФ — «Похищение человека».

Вероятно, несчастная была не единственной заложницей — в надворных постройках подозреваемого нашли останки человека. Теперь силовые структуры ведут расследование по версии об убийстве человека.

Женщина познакомилась с похитителем на автовокзале в Челябинске. В его доме, он заявил ей, угрожая ножом, что теперь она его заложница. Комнату он оборудовал решетками, а на дверь повесил замок.

Выбраться из заточения потерпевшая сумела только спустя 14 лет из-за припадка похитителя. В день, когда его увезли на скорой, он не запер дверь, и потерпевшая смогла выйти из дома, найти сестру и сообщить о случившемся полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что похищенная девушка провела 14 лет в заточении у жителя Челябинской области.