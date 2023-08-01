«Можно и постирать»: показавшую грудь Волочкову обвинили в нечистоплотности

Волочкову обвинили в нечистоплотности после нового фото с грудью

Интернет-пользователи детально разбирают каждый новый снимок знаменитости. Что им не понравилось на этот раз?

Артистка балета Анастасия Волочкова практически каждой фотографией или выходом в свет привлекает к себе внимание. Ее новый снимок в социальной сети не стал исключением, спровоцировав волну обсуждений.

На свежем фото звезда предстала в неестественной для себя скромной позе. Однако вытянуты ли ее ступни вперед или раскинуты в разные стороны — разницы нет, хейтеры всегда найдут, за что зацепиться.

Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок в соцсетях. Instagram* / volochkova_art

На Волочковой — тонкая майка, под которой нет ничего, кроме просвечивающейся груди. Но и эта, казалось бы, кричащая деталь, не стала первой, к чему приковали свое внимание пользователи.

«Диван плохо почищен»;

«А пледик-то можно уже и постирать. Прям как на траве грязной сидит»;

«На тряпке», — пишут ей комментаторы под публикацией.

К слову, откровенные снимки регулярно появляются в блоге Волочковой. 47-летняя танцовщица не стремится прятать свое тело, которое действительно остается в прекрасной форме.

Воздыхателей у балерины тоже немало: они оказывают достаточно поддержки, чтобы знаменитость радовала их свежими снимками без стеснений. Да и общественное мнение, честно говоря, мало волнует звезду.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова устроила фотосессию в стиле ню в купели.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.