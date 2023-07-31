Стала известна причина смерти мужчины и женщины в авто в Южно-Сахалинске

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Машину с погибшими нашли в реке Сусуе.

Предварительной причиной смерти мужчины и женщины, найденных мертвыми в автомобиле в Южно-Сахалинске, названо отравление угарным газом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что о телах погибших 28 июля в полицию сообщил восьмиклассник местной кадетской школы. По словам подростка, автомобиль Toyota Crown с мужчиной и женщиной внутри уже два дня стоял в реке Сусуя недалеко от дома № 123 по Украинской улице. Все это время находящиеся в салоне машины люди не подавали признаков жизни.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина и женщина мертвы. В них опознали местных жителей: 42-летнего Павла и 19-летнюю Ангелину. Внешних признаков насильственной смерти на погибших не обнаружили. Пара, предположительно, отравилась угарным газом. Для установления точной причины смерти тела направлены в морг на экспертизу.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южно-Сахалинске в реке нашли машину с телами мужчины и женщины.