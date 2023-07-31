Это шок: вскрылась причина массового отравления детей в лагере на Алтае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow;5-tv.ru

Результаты проверки опубликовал Роспотребнадзор.

Массовое отравление детей в лагере «Горный орленок» на Алтае произошло из-за грызунов - в овощехранилище нашли их следы. То есть по продуктам, которыми кормили отдыхающих, бегали крысы и мыши.

Это выявила проверка Роспотребнадзора. Накануне 67 детей и двое взрослых оказались в больнице с кишечной инфекцией, которую переносят грызуны. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации регионального Следственного комитета, первые отравившиеся в возрасте от семи до 17 лет появились в лагере еще 26 июля. Причина отравления пока неясна.

На момент ЧП в «Горном Орленке» находились 354 ребенка. По факту происшествия возбуждено дело, рассматривается вопрос приостановки работы лагеря.