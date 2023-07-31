Это шок: вскрылась причина массового отравления детей в лагере на Алтае
Дети в лагере на Алтае отравились из-за грызунов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow;5-tv.ru
Результаты проверки опубликовал Роспотребнадзор.
Массовое отравление детей в лагере «Горный орленок» на Алтае произошло из-за грызунов - в овощехранилище нашли их следы. То есть по продуктам, которыми кормили отдыхающих, бегали крысы и мыши.
Это выявила проверка Роспотребнадзора. Накануне 67 детей и двое взрослых оказались в больнице с кишечной инфекцией, которую переносят грызуны. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации регионального Следственного комитета, первые отравившиеся в возрасте от семи до 17 лет появились в лагере еще 26 июля. Причина отравления пока неясна.
На момент ЧП в «Горном Орленке» находились 354 ребенка. По факту происшествия возбуждено дело, рассматривается вопрос приостановки работы лагеря.