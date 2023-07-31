В Минобороны заявили об усилении мер защиты гражданской инфраструктуры РФ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Киевский режим, не сумев реализовать контрнаступление, сосредоточился на проведении террористических атак на города и населенные пункты России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о принятии дополнительных мер для повышения уровня безопасности объектов гражданской инфраструктуры в стране. Об этом он рассказал в рамках тематического селекторного совещания с участием руководящего состава ВС РФ.

«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», — прокомментировал глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, в несколько раз была усилена интенсивность ударов по украинским критическим объектам. В том числе российские военные принимают меры для ликвидации военных объектов, обеспечивающих теракты киевского режима.

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В Минобороны обратили внимание на то, что украинские нацисты на фоне провального контрнаступления сосредоточились на реализации террористических актов на российских территориях.

Во время своего выступления Шойгу отметил мужество, героизм и профессионализм российских бойцов. Он поблагодарил личный состав ВС РФ за успешное выполнение задач СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ за июль потеряли более 20 тысяч боевиков.