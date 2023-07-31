«Должны быть остановлены»: что происходит в Нигере на фоне госпереворота

Фото, видео: www.globallookpress.com / Djibo Issifou; 5-tv.ru

Страна уже отказалась от поставок урана и золота во Францию.

В Нигере обостряется ситуация после совершенного военными государственного переворота. Мятежники захватили действующего президента и требуют его отставки.

Зарубежные СМИ, ссылаясь на источники, утверждают, что Франция готовит операцию по его освобождению. Министр иностранных дел Нигерии даже разрешил Парижу нанести авиаудары по резиденции.

Это заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины. Он обвинил Париж и его союзников в подготовке военной интервенции.

Тем временем Испания уже прекратила сотрудничество с Нигером, а Великобритания приостановила помощь. К санкциям угрожают присоединиться и другие государства, если в стране не восстановят конституционный порядок.

«Наше партнерство с Нигером в области экономики и безопасности, которое стоит сотни миллионов долларов, зависит от сохранения демократического правления и конституционного порядка, которые были подорваны в последние несколько дней. Таким образом, эта помощь, эта поддержка находится под явной угрозой, что является еще одной причиной, по которой они должны быть немедленно остановлены», — говорит глава Госдепа Энтони Блинкен.

Тем временем сам Нигер, захваченный манифестантами, отказался от поставок урана и золота во Францию. Причем государство производит до 5% мирового урана, и весь экспорт идет именно во французские ядерные реакторы. Таким образом, разрыв торговых отношений может спровоцировать новый экономический кризис.