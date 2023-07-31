Дали жару: фанаты SHAMAN устроили грандиозное афтепати после шоу в Новомосковске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Слушатели артиста собрались в баре, где много лет назад юный артист выступал перед еще небольшой аудиторией.

После концерта в Новомосковске SHAMAN поклонники творчества устроили афтепати в баре «Флагман», где певец выступал на заре своей музыкальной карьеры. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Несмотря на то, что почитателям творчества певца рано утром вставать в понедельник на работу, поклонники, заряженные концертом, решили снова потанцевать под хиты любимого исполнителя.

30 июля SHAMAN дал большой концерт мирового уровня на своей родине в Новомосковске, что произошло впервые в истории города. На трибунах и танцполе стадиона «Химик» собралось семь тысяч зрителей, которых ждало грандиозное по яркости и количеству спецэффектов шоу. Артист эффектно появился перед своими зрителями. Выполнив вираж над головами поклонников — прямо на футбольное поле приземлился вертолет, из которого вышел сам певец. Сопровождал артиста таинственный мужчина в смокинге и с чемоданчиком в руках, лицо его украшали темные очки. Его роль в сценарии стала понятна только в самом финале представления.

SHAMAN постепенно начал разогревать свою аудиторию. В унисон с поклонниками он спел такие хиты как «Мы», «Мой бой», «Самый русский хит», «Улетай», а также представил премьеру своей новой песни «Да». Также с отцом, гитаристом Юрием Дроновым, артист дуэтом исполнил композицию «Моя Россия».

На летнее шоу SHAMAN приехал и Сергей Полунин, звезда балета мирового масштаба, где показал свой мастерский танец «Встанем» в исполнении его автора. Ради этого выступления он специально прервал репетиции в Крыму, где готовит очередную премьеру в Театре оперы и балета Севастополя. Как сообщал 5-tv.ru ранее, Полунин приехал в Новомосковск буквально на один день, потому что не мог не поддержать мечту певца.

Одним из самых трогательных моментов шоу стало письмо девочки из Луганска.

«Меня зовут Лиза. мне 13 лет и я живу в Луганске. Я благодарна Ярославу за то, что его песни делают меня сильнее и убеждают в том, что выбор моего Луганска быть в родной России — лучший для него путь», — зачитал артист со сцены, не сдерживая слез.

Также юная поклонница упомянула своих родителей, десятилетнего брата Макара и о том, как сильно хочет попасть на выступление артиста. SHAMAN заявил, что мечты должны сбываться. И тут на сцене появился пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский, который сообщил, что они с командой приготовили ему сюрприз — семья из Луганска почти в полном составе сидела на одной из трибун стадиона.

К слову, это еще не все сюрпризы. В путешествии из Москвы в Новомосковск Ирину, Лизу и Макара сопровождала команда 5-tv.ru. Фильм об этом и о том, как прошло главное летнее шоу SHAMAN в родном городе выйдет на нашем сайте в ближайшее время.

В спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» SHAMAN признавался, что на сцене он играет в рок-звезду. Доказательство этому зрители увидели на концерте. Певец традиционно подкинул микрофон и поймал, уйдя со сцены. Его трюк, но уже с музыкальными инструментами, решила повторить и его команда. Войдя во вкус, как и полагается рок-звездам, музыканты буквально разгромили свои инструменты на глазах у зрителей.

В финале концерта артист спел строчки государственного гимна. Под звуки аплодисментов и оваций SHAMAN попрощался со своими поклонниками, сел в вертолет и улетел. А тот самый таинственный мужчина, который сопровождал певца в начале выступления, вышел на сцену. На экранах начался обратный отсчет, и в финале открылся кейс, который держал незнакомец. Внутри чемоданчика оказалась красная кнопка. Мужчина нажал на нее, в результате чего начался салют под песню «Я русский».

Ранее 5-tv.ru писал, правда ли SHAMAN за год дал 100 сольных концертов.