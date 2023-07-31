В Кремле отреагировали на атаку беспилотников на «Москву-сити»

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Вражеские летательные аппараты, выведенные из строя системами РЭБ, упали накануне.

Меры безопасности после атаки киевского режима на «Москву-сити» усилены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам представителя Кремля, соответствующие ведомства принимают все необходимые меры для усиления защиты и безопасности в городе и других регионах. Украинская сторона, отметил он, продолжает попытки нанесения террористических ударов.

Днем ранее, 30 июля, киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать тремя дронами объекты в российской столице. В Минобороны РФ подтвердили ликвидацию всех вражеских БПЛА. Один из них был сбит в Подмосковье силами ПВО, еще два были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы.

В результате потери управления, два беспилотника рухнули на территорию международного делового центра «Москва-сити». Мэр города Сергей Собянин отметил, что в результате случившегося пострадавших, к счастью, не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец рассказал об упавших на территории «Москва-Сити» БПЛА.