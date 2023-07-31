Не только деньги: россияне назвали вещи, вызывающие жуткую зависть

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Многие говорят, что никому не завидуют. Но так ли это на самом деле?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с изданием KP.RU провели социальный опрос, который показал, что за 15 лет граждане России стали реже испытывать зависть друг к другу.

В 2023-м россияне стали меньше завидовать богатству друзей и материальным благам. Все чаще их глаз падает на здоровье, успехи, достижения и личностные качества окружающих.

Благодаря исследованию стало понятно, что одни осуждают зависть, а другие полагают, что это хороший способ активизироваться. Более двух третей опрошенных (68%) выражают мнение, что зависть — это негативное чувство.

Оно может делать человека более слабым, разрушая его и мешая достигать цели. Как деструктивный фактор это ощущение больше воспринимают представительницы прекрасного пола (71%), нежели мужчины (64%). В том, что зависть мотивирует достигать целей, уверен каждый пятый россиянин (20%).

Среди молодежи (18-24 лет) убежденных в этом еще больше — 26%. Что характерно, половина россиян (49%) сталкивались с завистью в отношении себя.

За последние полтора десятка лет этот показатель заметно увеличился. Так, 43% респондентов отметили, что другие завидовали им очень редко или вообще никогда.

Показательно, что женщины чаще полагают (28%,) что им завидуют другие люди. Среди мужчин таких, как уточняется, всего 18%.

Чему и кому завидуют?

Более половины опрошенных утверждают, что ничему и никому по жизни не завидовали. Отмечается, чем моложе респонденты, тем чаще они признаются в зависти к чему-либо, а чем старше, тем больше отрицают наличие этого чувства.

Женщин-завистниц больше (31%), чем мужчин (24%). На первом месте по зависти идет материальное благополучие (7%), на втором — ум, знания и трудолюбие других (6%), на третьем — здоровье (4%), четвертое место досталось успеху (4%), а пятое — личной жизни (3%).

Ранее 5-tv.ru писал, что почти четверть россиян признались в номофобии.