Поймал кайф: козел-непоседа превратил провода в аттракцион развлечений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Angelika Warmuth; Telegram / truedagestan; 5-tv.ru

Животное, кажется, нашло бюджетный способ раскрасить серые будни.

Козел зацепился рогами за провода в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал «True Dagestan».

Разлетевшееся по социальным сетям видео мгновенно сделало животное своеобразной звездой. На кадрах можно увидеть, как парнокопытное беззаботно раскачивается на проводах над дорогой на фоне величественных гор.

Разгадку тому, как мог произойти этот курьезный инцидент, дает находящийся слева грузовик с собратьями героя ролика. Судя по всему, новоиспеченная знаменитость из интернета слишком сильно раскачивал рогами, а потому и зацепился за низко висящие провода.

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