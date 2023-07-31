Покалечил и скрылся: школьнице разрубило ноги катером у пляжа в Самарской области

Фото: www.globallookpress.com / Uli Deck

Следователи в настоящее время пытаются установить личность судовладельца.

Неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся 12-летней девочке в Самарской области, а затем скрылся. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Инцидент произошел 30 июля на необорудованном пляже на реке Сок в Красноярском районе. Судно задело ребенка, когда она находилась примерно в 10-20 метрах от берега.

При этом управляющий катером скрылся с места инцидента, сделав вид, что ничего не произошло. Следователи в настоящее время пытаются установить личность судовладельца, а также обнаружить очевидцев.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Пострадавшую же оперативно доставили в больницу с диагнозом «рубленая рана левой и правой голени». Сейчас она находится в отделении реанимации — угроза ее жизни сохраняется за счет большой потери крови, однако врачи не планируют ампутировать ей ноги.

Ранее 5-tv.ru соообщал, что пара на гидроцикле пронеслась буквально по головам пловцов в Нижнем Новгороде.