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Зона спецоперации, пишут СМИ, опутана сетью датчиков и каналов передачи данных.

Неудачное контрнаступление ВСУ связано с тем, что Россия применила против Украины смертельное сочетание самых разных видов оружия. Об этом пишет The Economist.

По данным издания, наши военные расположили вдоль линии соприкосновения множество мин, задействовали тысячи дронов, а также оборудование для глушения украинских беспилотников, барражирующие боеприпасы, ударные вертолеты и ракеты.

Кроме того, зона спецоперации опутана сетью датчиков и каналов передачи данных. Даже если саперам ВСУ удается обезвредить мины, данные об этом оперативно поступают российской стороне, после чего наша авиация или артиллерия быстро засеивают поля новыми боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России начала пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении. Связь предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.