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ВСУ продолжают нести большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Подразделения командных групп ВС РФ «Восток» на южно-донецком направлении с помощью артиллерии отразили попытки украинской стороны закрепиться в селе Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, несколько боевиков были взяты в плен.

Также на запорожском направлении армия России предотвратила две попытки противника провести разведку в районах Приютного и Работино. Там украинские боевики также понесли большие потери и отступили.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля прошлого года.

Тогда российский лидер заявил, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста.