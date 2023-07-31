Киберспортсмены из РФ выиграли международный турнир по Dota 2

Фото, видео: ВКонтакте / Team Spirit; 5-tv.ru

В качестве награды победители получат пять миллионов долларов.

В киберспорте нашим нет равных. Это доказали россияне в Эр-Рияде. Молодые спортсмены взяли первое место международного турнира по компьютерной игре Dota 2. В гранд-финале российская команда Team Spirit столкнулась с представителями Нидерландов. Итоговый счет встречи 3-1 в нашу пользу.

Такую уверенную победу капитан команды — 25-летний Ярослав Найдёнов из Челябинской области — прокомментировал скромно. Упомянув, что играет сейчас вполовину силы и еще готовится удивить всех в будущем.

Домой с саудовского турнира россияне привезут пять миллионов долларов. К слову, это далеко не первая их победа, а Ярослав Найдёнов и вовсе на днях вошел в десятку богатейших киберспортсменов мира.