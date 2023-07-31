Революция в мире финансов? Чем опасна новая криптовалюта и кто ее может «юзать»

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Новое изобретение создано на базе нейросети. Как это работает?

«Революцией в мире финансов» назвали свое детище изобретатели новой платежной системы. Проект, созданный автором знаменитой нейросети Chat Gpt, работает по принципу крипто-валюты. Главное отличие от существующих платформ — процедура верификации. Она происходит через сканирование радужной оболочки глаза.

Для чего это нужно и чем рискуют те, кто согласился на такой эксперимент? Корреспондент «Известий» Написат Щамхалова все выяснила.