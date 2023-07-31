Жестокость поражает: мать похитила ребенка у мужа в Татарстане
Мать похитила ребенка у своего мужа в Татарстане
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В семейной драме на фоне бракоразводного процесса сейчас разбираются юристы.
История, поражающая своей жестокостью, развернулась в Татарстане. Мать девятилетней девочки выкрала ребенка у собственного мужа.
Чтобы тот не сопротивлялся, она наняла несколько крепких знакомых, которые избивали мужчину в момент похищения дочери. В семейной драме на фоне бракоразводного процесса сейчас разбираются юристы.
Ребенок, тем временем, переживает уже не первую психологическую травму. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Артем Яковенко.
Ранее 5-tv.ru писал, что история, которая приведет в ужас любого родителя, произошла в одном из московских развлекательных центров. В игровую зону проник посторонний мужчина, который стал приставать к трехлетней девочке, а потом попытался ее увести.