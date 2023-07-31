Оливер Стоун обвинил пропаганду США в искажении образа Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Режиссер отметил, что сам брал интервью у российского лидера несколько лет назад, и не заметил негативного настроя.

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что образ президента России Владимира Путина сильно искажен на Западе.

«Он (Путин. При. ред.) не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — сказал он в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

Стоун отметил, что брал интервью у российского лидера в 2017 году для документального фильма, в ходе которого задавал ему вопросы на различные темы. И какой-либо «воинственности» в его ответах не заметил.

Режиссер также подчеркнул, что в свое время президент РФ говорил о политиках США как об «американских партнерах» и был настроен на конструктивное сотрудничество. Однако Вашингтон навстречу не пошел.

В прошлом году Оливер Стоун обвинил США в развязывании конфликта на Украине. Он указал, что жители Донбасса, подвергающиеся с 2014 года обстрелам со стороны ВСУ, покидали свои дома ради безопасности. США же в это время накачивали Киев оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США мешают переговорам России и Украины.