От Петербурга до Новороссийска: как отметили День ВМФ в разных уголках России

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Главный Военно-морской парад состоялся в Северной столице. Он показал силу и мощь нашего флота.

В воскресенье, 30 июля, в России отпраздновали День Военно-морского флота. Первый парад в этот день состоялся на Камчатке. Следом торжественные мероприятия прошли и в других уголках нашей необъятной страны прошли. О том, как это было, рассказывает 5-tv.ru.

Петропавловск-Камчатский

© РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

На Камчатке празднование Дня ВМФ началось с возложения гирлянды Славы к памятнику российскому адмиралу Василию Завойко в Петропавловске-Камчатском. После на главной площади города торжественным маршем прошли составы парадных расчетов войск и сил на Северо-Востоке РФ. Жители полуострова встречали офицеров громкими аплодисментами.

После перед жителями выступил вице-адмирал Александр Юлдашев. Он поздравил с праздником военных и членов их семей. А в 10:45 по местному времени начался морской парад. Набережная заполнилась горожанами. И взрослые, и дети — все хотели своими глазами увидеть российскую силу и мощь, а также запечатлеть все на телефоны.

Одновременно с парадом на площади имени Ленина стартовала праздничная программа. На главной сцене выступили военный оркестр, местные исполнители и музыканты. За пределами сцены работали три полевые кухни, гости торжества могли подкрепиться кашей и выпить горячего чая. Финалом Дня ВМФ на Камчатке стал праздничный салют.

Санкт-Петербург



© РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

В Северной столице состоялся Главный Военно-морской парад. В нем приняли участие порядка трех тысяч военнослужащих, 33 корабля и катера, четыре подводные лодки, а также восемь парусных судов.

От Петропавловки до Дворцового моста для показа были выставлены: парусный линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Буря», а между Дворцовым и Благовещенским мостами — подводная лодка «Санкт-Петербург», сторожевой корабль «Неустрашимый», подводная лодка «Великие Луки»; на стрелке Васильевского острова: куттер «Лукулл», бриг «Триумф», шхуны «Ольга», «Надежда» и бриг «Россия».

Также зрители могли увидеть десять катеров и четыре корабля из арсенала отечественного Военно-морского флота, погрануправления ФСБ и Главного управления МЧС по Петербургу. Друг за другом под разведенными мостам проплыли: противодиверсионные катера Балтийского флота (БФ) «Нахимовец», «П-468», «П-474» с флагами, десантные катера БФ «Алексей Баринов» с ботиком Петра I и «Иван Пасько», патрульные катера типа «Раптор», «Евгений Колесников» БФ и «П-436» Каспийского флота (КФ) и «Советск» БФ, пограничный сторожевой катер «Соболь» и два катера МЧС.

В Финском заливе были задействованы малые противолодочные корабли БФ «Уренгой» и «Зеленодольск», малые ракетные корабли БФ «Одинцово» и «Град», корветы БФ «Стойкий» и «Сообразительный», большие десантный и противолодочный корабли СФ «Иван Грен» и «Североморск», учебный корабль БФ «Смольный», пограничный сторожевой корабль «Сочи» и большая подводная лодка ТОФ «Уфа».

Владивосток



Минобороны РФ

Во Владивостоке парад в этом году прошел сразу в двух местах: в бухте Золотой Рог и в Амурском заливе. Начался праздник с построения военнослужащих на главном причале флота. Там моряков с Днем ВМФ поздравил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

В ходе шествия в бухте Золотой Рог прошло семь судов: гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», пограничный сторожевой корабль «Сапфир», ракетный катер «Р-29», базовый тральщик «БТ-232» и подводная лодка «Петропавловск-Камчатский». Общая длина строя кораблей составила более 1300 метров.

После Лиина на катере «Ураган» отправился в Амурский залив. Там, на Водной станции, Лиина, почетные гости и зрители наблюдали практические действия экипажей малых противолодочных кораблей, тральщиков, ракетных катеров, фрегата «Маршал Шапошников», корвета «Громкий», больших десантных кораблей. День ВМФ во Владивостоке завершился праздничным салютом.

Новороссийск

© РИА Новости / Михаил Голенков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В начале парада командирский катер объехал строй боевых кораблей местной военно-морской базы. Жители города и гости могли наблюдать патрульные, большие десантные, пограничные сторожевые, малые ракетные корабли, фрегат, подводные лодки. После военнослужащие прошли торжественным маршем по Форумной площади. А дальше начался большой военно-спортивный праздник.

Зрители смогли увидеть прохождение катеров, показ возможностей тральных сил, морской и встречный бой, высадку десанта, захват плацдарма, освобождение судна со спасением экипажа, вальс буксиров.

Вечером россиян ожидал праздничный концерт, завершился день красочным салютом.

Севастополь



© РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Севастополе праздничные мероприятия в День ВМФ начались с благодарственного молебна во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов и торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота. Далее военнослужащие возложили цветы к памятным знакам вице-адмиралу Федоту Клокачёву и адмиралу Владимиру Корнилову. К бюстам адмирала Михаила Лазарева, Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова, матроса Петра Кошки. К памятникам разведчикам, подводникам и авиаторам Черноморского флота, памятникам Федору Ушакову, Павлу Нахимову, Дмитрию Сенявину и Александру Казарскому.

Дальше командующий флотом адмирал Виктор Соколов с походной иконой святого праведного воина адмирала Ушакова обошел Севастопольскую бухту для поздравления экипажей кораблей и вспомогательных судов.

Балтийск

© РИА Новости / Михаил Голенков; 5-tv.ru

В морском параде по случаю Дня ВМФ в Балтийске участие приняли более 50 военных кораблей и единиц техники. Моряки-балтийцы показали 11 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб.

Зрители могли увидеть легендарный эскадренный миноносец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав мудрый», ракетный катер «Заречный», тральщик «Новочебоксарск», малый противолодочный корабль «Калмыкия» и ракетный корабль «Пассат».

Далее маршем по площади Балтийской Славы прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей. Военная программа была разбавлена театрализованным представлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные СМИ отреагировали на парад в честь Дня ВМФ.