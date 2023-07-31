Морская мощь России: реакция западных СМИ на парад в честь Дня ВМФ

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Торжественные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны.

День Военно-морского флота в России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году его отпраздновали 30 июля. Торжественные мероприятия прошли в разных уголках страны — в Санкт-Петербруге, Калининграде, Новороссийске, Владивостоке и других городах.

Но Главный Военно-морской парад с салютом состоялся в Северной столице. В нем приняли участие 45 различных судов и порядка трех тысяч военнослужащих. Событие не смогли проигнорировать иностранные СМИ.

Так, британская газета Daily Mail отметила, что Россия продемонстрировала военную мощь страны множеством боевых кораблей, атомных подводных лодок и моряков. Издание также отметило и то, что мощь ВМФ РФ вскоре станет еще больше. Как заявил президент страны Владимир Путин, в этом году морской флот пополнят 30 кораблей разных классов.

Путин: флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества

Издание Yahoo! News отметило, в свою очередь, что гостями парада стали лидеры африканских стран-участниц саммита «Россия — Африка», проходившего Петербурге 27–28 июля. Это в очередной раз указывает на прочные отношения между Москвой и Африканским континентом.

Ранее 5-tv.ru показал, как отмечали День Военно-морского флота на Камчатке.