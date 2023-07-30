Губернатор Ростовской области сообщил о падении дрона в хуторе Дарагановка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Army Office; 5-tv.ru

В результате инцидента оказалась повреждена кровля частного дома и машина.

Беспилотник упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано», — написал он.

Медики уже выехали на место происшествия. Сведений о пострадавших нет. Принадлежность беспилотника устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны, добавил Голубев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Крыму.