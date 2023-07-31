«Нужна большая любовь»: психиатр допустил гибель мужа Натали из-за депрессии

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Василий Шуров / Личный архив; 5-tv.ru

Тело 53-летнего музыкального продюсера Александра Рудина нашли на козырьке второго этажа дома, в котором он проживал.

Причиной смерти супруга певицы Натали — продюсера Александра Рудина — могла стать затяжная депрессия. Такую версию в комментарии 5-tv.ru выдвинул психиатр Василий Шуров.

Он пояснил, что депрессивное состояние у Рудина могли вызвать те самые осложнения от перенесенного коронавируса, о которых ранее рассказала артистка, назвав их причиной смерти супруга.

«К сожалению, хронические затяжные заболевания очень часто у пациентов вызывают депрессию. Усиливается отчаяние. Примерно 10–15% таких людей совершают суицид», — отметил Шуров.

Он также обратил внимание на то, что покойный продюсер недавно пережил смерть отца, что могло усилить депрессию. Психиатр подчеркнул, что среди мужчин старше 50 лет почти невозможно предотвратить суицид. В отличие от подростков, которым надо с кем-то поделиться, взрослые мужчины не прося ни у кого помощи.

О смерти 53-летнего музыкального продюсера Александра Рудина стало известно накануне. Его тело нашли на козырьке второго этажа 23-этажного дома, в котором он проживал. Выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2021 года. Муж Натали, как установили врачи, страдал от ментального расстройства и проходил лечение в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщил новые подробности смерти мужа певицы Натали.