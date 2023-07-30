Мирошниченко рассказала, как чувствует себя после госпитализации: «Нормально!»

Мирошниченко рассказала, что чувствует себя нормально после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

В больницу актриса обратилась самостоятельно из-за ухудшившегося самочувствия.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была госпитализирована в одну из московских клиник. Известно, что 81-летняя актриса почувствовала себя плохо и решила самостоятельно обратиться в больницу. Издание KP.RU узнало, как себя чувствует знаменитость.

«Нормально! Со мной все нормально», — сказала Мирошниченко.

Актриса попросила поклонников за нее не волноваться. Медики пока поставили предварительный диагноз — грипп. Сейчас артистка ждет результаты анализов и обследования, чтобы узнать точный диагноз.

Мирошниченко известна советскому и российскому зрителю по кинолентам «Я шагаю по Москве», «Это сладкое слово — свобода!», «Дядя Ваня» и другим. Также знаменитость занимается озвучиванием и вокалом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как народная артистка РСФСР Нина Гуляева отреагировала на госпитализацию Мирошниченко.