«Зашили синими нитками»: Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Металлическое устройство рассекло кожу на голове певца до кости.

Поездка на круизном лайнере в Стамбул обернулась настоящей кровавой драмой для Дмитрия Колдуна. Во время путешествия певец получил серьезную травму головы и был вынужден обратиться к судовым врачам. С помещенным в лазарет Колдуном связались корреспонденты издания utro.ru.

«Я сам виноват в случившемся. Просто сам предложил пойти коротким путем и налетел на эту штуку. Можно было всего этого избежать, будь я чуть внимательнее. А так шел в своих мыслях после концерта и в итоге сейчас весь в швах. Врачи сделали все оперативно и профессионально. Правда, зашили меня синими нитками — черных не нашлось», — поделился певец.

Как оказалось, на борту судна Колдун ударился головой о так называемый спринклер — распылительную головку системы пожаротушения. Металлическое устройство рассекло кожу на голове певца до кости и спровоцировало обильное кровотечение. Корабельным медикам не оставалось ничего другого, как зашить ее.

Сейчас участник «Евровидения» приходит в себя под присмотром врачей и переживает о том, что на месте полученной травмы может образоваться огромный уродливый рубец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время вручения национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold у Дмитрия Колдуна случилась техническая накладка.