Один человек погиб при столкновении дельтапланов в Ставропольском крае
Виктория Алакоз 33 0
Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын
Еще один человек был госпитализирован с различными травмами.
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы в районе села Юца в Ставропольском крае. По данным 5-tv.ru, погиб один человек. Еще один пострадал, его госпитализировали.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как рассказывал ранее 5-tv.ru, десять дней назад в этой же местности упал дельтаплан с двумя людьми. По предварительным данным, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.