Прямое попадание в жилой дом: Донецк подвергся массированному обстрелу ВСУ

Виктория Алакоз 6 348 0

Донецк подвергся массированному обстрелу ВСУ, зафиксировано прямое попадание в жилой дом

Эксклюзив

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

По сведениям мэра города, есть пострадавшие.

Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Донецк находится под обстрелом ВСУ в самого утра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании в жилой дом в Куйбышевском районе. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Жительница дома рассказала, что в момент удара она находилась в своей квартире, ее отбросило взрывной волной.

«Я находилась недалеко от окна, и (в момент взрыва. — Прим. ред.) прям назад полетела. И меня оглушило на несколько минут. У меня ребенок был на улице, она успела в соседний подъезд забежать», — рассказывает женщина.

На кадрах видны последствия удара — в стене квартиры образовалась огромная дыра. Несколько балконов жилой многоэтажки повреждены, повылетали стекла.

По информации мэра Донецка, есть пострадавшие. Он призвал местных жителей максимально ограничить передвижение по городу.

 

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