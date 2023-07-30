Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов

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В случае продления военного положения и отмены президентских выборов власть в Киеве будет считаться нелегитимной.

Украину ждет гражданская война, если Киев решит снова продлить военное положение и отменить выборы президента в 2024 году. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы — Олег Соскин на своем Youtube-канале.

Политик назвал «прямым мятежом и узурпацией власти» инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского и Верховной рады продлить военное положение и тем самым «уничтожить условия для проведения выборов».

По мнению Соскина, в случае продления военного положения и отмены выборов власть на Украине будет считаться нелегитимной. Поэтому, подчеркнул экс-советник Кучмы, любой украинец в рамках 5-й статьи Конституции страны «может уничтожать мятежников».

Аналитики сербской газеты Politika, ссылаясь на крупных чиновников из США и Великобритании, ранее написали, что Запад ищет замену Зеленскому. Причина заключается в неблагодарности, проявленной президентом Украины по отношению к западным покровителям, и непонимании собственного подчиненного статуса.

По мнению обозревателей, Зеленский «перешел черту» и день за днем ухудшает отношения с союзниками, а фоном гремят неудачи Вооруженных сил страны на поле боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрек крах ВСУ и режиму Зеленского.