Чума на нашу голову: ученые заявили о новой смертельной угрозе для человечества

Немецкие ученые заявили, что возбудитель чумы стал более опасен для человечества

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

Новейшие исследования показали, что вызывающая страшный недуг бактерия Y. Pestis эволюционирует быстрыми темпами.

Миру угрожает распространение чумы, которое может привести к пандемии. Об этом пишет журнал Phys, ссылаясь на исследование немецких ученых из Кильского университета и Института эволюционной биологии имени Макса Планка в Плене.

Выяснилось, что так называемая чумная палочка — бактерия Y. Pestis, которая в прошлом вызывала самые масштабные эпидемии чумы, эволюционирует быстрыми темпами и в ходе мутации приобрела новый опасный ген — YpfΦ. Он повысил вирулентность возбудителя чумы, то есть способность вызывать заболевание и гибель пораженного организма.

Таким образом, констатируют ученые, чумная палочка стала более опасна для человечества, так как для летального исхода требуется значительно меньше бактерий. Также отмечается, что ряд штаммов возбудителя чумы уже проявляют устойчивость к антибиотикам.

В конце июня Монгольский национальный центр зоонозных инфекций проинформировал об обнаружении 137 очагов природной чумы в стране. В одном из регионов был зафиксирован случай заболевания.

В Роспотребнадзоре исключили возможность завоза чумы из Монголии, отметив, что очаг обнаружения болезни находится на расстоянии более 500 километров от российской границы, на территории, прилегающей к Китаю.

Известно, что чуму переносят грызуны и блохи. Человек может заразиться от пораженного животного, в том числе при употреблении его мяса в пищу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав Японии подтвердил первый в мире случай заражения и смерти человека от вируса Оз.