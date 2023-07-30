«Отказывалась от ролей»: Гуляева отреагировала на госпитализацию Мирошниченко

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Предварительно, знаменитая актриса попала в больницу с тяжелой формой вирусного заболевания. Однако стало известно и о других ее жалобах.

Народная артистка РСФСР Нина Гуляева прокомментировала сообщения о госпитализации актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. В беседе с 5-tv.ru она призналась, что ее 81-летняя коллега страдала от боли в спине и отказывала режиссерам в работе.

О том, что Мирошниченко попала в больницу, Гуляева узнала от журналистов. Она пожелала приятельнице быстрее прийти в себя и предположила, что на самом деле могло стать причиной ее обращения к врачам.

«Я единственное, что знаю — она последнее время отказывалась от спектаклей. И у нее болела спина», — поделилась народная артистка.

Гуляева отметила, что недуг преследовал Мирошниченко всю ее жизнь. В последнее время, видимо, он стал проявлять себя с новой силой.

Источник 5-tv.ru ранее сообщил, что, по предварительным данным, врачи диагностировали у госпитализированной Мирошниченко тяжелую форму вирусного заболевания. Известно, что за помощью она смогла обратиться самостоятельно. В больнице ей оказывается вся необходимая помощь и проводится обследование. Медики прикладывают усилия для стабилизации состояния артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра.