В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до восьми

Количество жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми человек, десять госпитализированы

Фото: МЧС России

Пронесшийся в Волжском районе республики ураган повалил деревья прямо на палатки туристов.

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл выросло до восьми, трое из них — дети. Об этом сообщает республиканской ГУ МЧС.

«По состоянию на 10:00, по предварительной информации, пострадали 29 человек, из них погибли восемь человек, включая трех детей», — говорится сообщении.

Уточняется, что все случаи гибели людей произошли из-за падения деревьев возле озера Яльчик в Волжском районе. Там же пострадали 19 человек. Еще двое получили повреждения в районе озера Таир в Звениговском районе. Несчастные случаи произошли на территории палаточных туристических лагерей, не зарегистрированных в МЧС.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев ранее сообщил, что пронесшийся в Волжском районе республики ураган повалил деревья прямо на палатки возле озер Яльчик и Таир, где расположились любители «дикого» отдыха. На месте трагедии работают экстренные службы, дороги уже расчищены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный шторм, разыгравшийся в Приволжье, привел к гибели девяти человек. Шквальный ветер повредил кровли десятков жилых домов и семи социальных объектов, несколько районов остались без электричества.