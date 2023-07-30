Половое извращение: ТОП самых частых отклонений в сексе и причины их появления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gary Houlder; 5-tv.ru

Что означает понятие «сексуальные отклонения» и в какой момент пора бить тревогу?

Социальные нормы могут быть разными — что приемлемо в одной культуре, может быть совершенно недопустимо в другой. То же самое касается сексуального поведения. О том, какие бывают отклонения в сексе, что и почему чаще встречается у людей — в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Во-первых, на возникновение специфических увлечений повлияло развитие индустрии порнографии. Многое стало восприниматься как доступное и нормальное — например, проституция и садомазохизм.

«Ролики в интернете, закрепление через импринт (механизм обучения и запоминания — Прим. ред.), особенно у подростков, продажа этой атрибутики в секс-шопах и предоставление специфических услуг в рамках проституции. И за каких-то 30 лет произошла легализация отдельной субкультуры. И некоторые подростки уже считают это нормой», — объяснил эксперт.

При этом отметить определенные группы по возрасту или профессии, в которых «процветает» что-то специфическое, наверняка точно нельзя. Из правил тоже бывают исключения, а точных данных о сексуальных предпочтениях не существует.

«Кто-то может смотреть материалы из любопытства и в дальнейшем уже не обращаться к этим темам», — предположил Кульгавчук.

Он отметил, что чрезмерные искания в разнообразии могут со временем отнимать возможность простых человеческих радостей.

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