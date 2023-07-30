Помогите, кто может: на Украине признали проблему торговли людьми в стране сверхактуальной

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Нацполиция Незалежной сделала громкое заявление в День борьбы с торговлей людьми.

Национальная полиция Украины заявила о сверхактуальной проблеме торговли людьми в стране. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«30 июля мировое сообщество отмечает День борьбы с торговлей людьми. На Украине эта тема сверхактуальна и требует коалиции усилий общества и правоохранителей», — считают в украинской полиции.

Отмечается, что новые риски связаны с выездом граждан Украины за рубеж, вынужденные внутренние переселенцы, а также потеря украинцами жилья и рабочих мест.

Также в сообщении говорится, что полиция Украины фокусируется на проблемах трудовой и сексуальной эксплуатации, использовании женщин в суррогатном материнстве, продаже детей.

В мае стало известно, что что в подконтрольном киевскому режиму военном госпитале в Херсоне медики тайно вырезают органы из погибших украинских солдат. Медработники скрывали эти факты от родственников погибших, а органы отдавали на трансплантацию. До этого в морге горбольницы Николаева также находили «выпотрошенные» тела солдат Вооруженых сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина превратилась в черный рынок по продаже органов.