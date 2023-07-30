Впервые в истории: как ВМФ России протаранил фашистскую подлодку в 1941 году

В 1941 году ВМФ РФ впервые протаранил фашистскую подлодку надводным кораблем

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Об уникальном случае рассказали в Минобороны.

В 1941 году Военно-морской флот (ВМФ) России впервые в истории протаранил подводную лодку надводным кораблем. Сведениями об уникальной истории поделилось Минобороны РФ.

Так, 25 ноября экипаж сторожевого корабля «Бриз» заметил большое продолговатое пятно. Видимость была плохой, но военнослужащим удалось распознать в этом пятне вражескую подлодку.

Под командованием старшего лейтенанта Всеволода Киреева экипаж принял решение действовать молниеносно. Каждый военнослужащий, рискуя собственной жизнью, охранял рубеж и не пропускал врага.

«Повернули вправо на подлодку. Открыли огонь из бокового орудия, дали четыре залпа», — написано в вахтенном журнале сторожевого корабля.

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Первый же удар повредил вражескую субмарину. Еще несколько ударов — и подлодка начала уходить на дно. На место тут же сбросили глубинные бомбы. Это событие вошло в историю как первый в мире таран подводной лодки надводным кораблем.

Уже после войны стало известно, что затонувшей подлодкой была гитлеровская U-578. Из-за повреждений субмарина легла на грунт, после чего вернулась на базу.

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