Это было страшно: в Марий Эл выросло число погибших из-за урагана

Фото: МЧС России

Все люди отдыхали в озера Яльчик и даже не подозревали о грядущей опасности.

Число погибших в результате разгула стихии в Республике Марий Эл возросло до восьми человек. Об сообщили в оперативных службах.

По официальным данным, после урагана были госпитализированы еще десять человек. Они получили различные травмы и ранения.

Известно, что все вышеуказанные люди отдыхали в непосредственной близости от озера Яльчик, когда там внезапно начался сильнейший шторм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек.