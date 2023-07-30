Это было страшно: в Марий Эл выросло число погибших из-за урагана
В Марий Эл выросло число погибших из-за урагана
Фото: МЧС России
Все люди отдыхали в озера Яльчик и даже не подозревали о грядущей опасности.
Число погибших в результате разгула стихии в Республике Марий Эл возросло до восьми человек. Об сообщили в оперативных службах.
По официальным данным, после урагана были госпитализированы еще десять человек. Они получили различные травмы и ранения.
Известно, что все вышеуказанные люди отдыхали в непосредственной близости от озера Яльчик, когда там внезапно начался сильнейший шторм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек.