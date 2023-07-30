«Ответственная задача»: в Севастополе рассказали о роли флота в защите рубежей РФ

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Глава Крыма сообщил, что сегодня российские моряки вносят неоценимый вклад в решение задач СВО.

В Севастополе отметили значимую роль Военно-морского флота РФ в защите южных рубежей страны. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что ВМФ в зоне проведения спецоперации оказывает поддержку наступательным действиям сухопутных войск.

«Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу — защиту мира и стабильности», — прокомментировал он и добавил, что российскому флоту удается успешно выполнять поставленные цели.

Развожаев назвал День ВМФ народным праздником для Севастополя. Он поздравил соотечественников с важной датой. К поздравлениям присоединился также глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал российских моряков «отважными и мужественными» людьми, которые вносят неоценимый вклад в СВО.

В России День Военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Праздничные мероприятия сегодня состоятся во многих городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Калининграде и других. Масштабные показательные выступления пройдут не только на воде, но и на суше. Россияне могут не только полюбоваться на мощь флота — уникальные военные корабли, но и принять участие в военно-спортивных соревнованиях.

2023 год стал юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что День ВМФ в России начался с морского парада на Камчатке.